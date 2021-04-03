اختطاف قس بقوة السلاح أثناء بث مباشر لاحتفال كنسي في هايتي... فيديو

خطف مسلحون، قسا و3 آخرين في هايتي، خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء مباشرة عبر "فيسبوك"، ما جعل هذه اللقطات تنتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في بلد يعاني من تصاعد العنف.

وظهر في اللقطات المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد كورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "ميامي هيرالد" إن الحادث الذي بُث على "فيسبوك" و"يوتيوب" مساء الخميس، وقع في كنيسة في ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس.

This just happened at my church in Haiti like 20 min ago😭😭😭😭🙌🏾🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ please help😩😩 pic.twitter.com/cNWYNAKhFt — Marc🇭🇹 (@marcbrianvil) April 2, 2021

وذكر شخص للصحيفة أن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين من بينهم عازف بيانو.

وأضاف:

إذا حدث هذا فحينئذ يكون كل شيء ممكنا في البلاد لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة.

شهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية مالية، الأمر الذي أصاب الاقتصاد والمجتمع بالشلل.