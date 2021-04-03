السلطات التركية تنقذ 54 طالب لجوء بعد تعطل قاربهم

تمكنت مصالح خفر السواحل التركية، اليوم السبت، من إنقاذ 54 طالب لجوء في منطقة أيواجيك بولاية جناق قلعة في شمال غرب البلاد، بعد تعطل قاربهم.

ولاحظت فرق خفر السواحل وجود قارب لطالبي لجوء تجره مياه البحر بعد تعطل محركه، فسارعت لإنقاذهم وإخراجهم إلى الساحل، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

54 irregular migrants rescued in northwestern Turkey https://t.co/XQuH22bfcP pic.twitter.com/VBV75yklac — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 3, 2021

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، قام عناصر خفر السواحل بنقل طالبي اللجوء إلى مديرية الأمن التركية في أيواجيك.