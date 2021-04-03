مالك سفينة "إيفرغيفن" يرفع دعوى قضائية ضد مشغلتها "إيفرغرين"

حرك مالك الناقلة "إيفرغيفن" التي علقت حركة الملاحة بفناة السويس لمدة 6 أيام، دعوى قضائية ضد شركة "إيفرغريين" المشغلة للسفينة.

من جانبها ردت "إيفرغرين"، على رفع مالك الناقلة دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أيام من تعويمها في الممر الملاح، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وأضافت "إيفرغرين"، في بيانها، أنها تلقت إشعارًا من المحامي الذي يمثل مالك "إيفرغيفن" في الأول من أبريل/نيسان، الذي حدد أن المالك قد رفع دعوى ضدها والأطراف المعنية الأخرى، المتورطة أو المتأثرة بحادث جنوح السفينة.

وتسعى دعوى مالك السفينة إلى "تقييد الأميرالية" في محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وفقًا لقانون الشحن التجاري لعام 1995، في ضوء الالتزامات والتعويضات التي قد تحدث بسبب حادث الجنوح.

وفي ملحق الدعوى، أدرج مالك شركة إيفرغرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم "مُدّعى عليهم" وأخطرهم بذلك.

وقالت "ايفرغرين"، في بيانها: "أدى التفسير الخاطئ لكلمة "المدعى عليه" إلى تقارير إعلامية مضللة. يقوم المحامون الذين يعملون لصالح إيفرغرين بجمع جميع المعلومات ذات الصلة وسوف يتعاملون مع أي متابعة ضرورية في هذا الشأن".

يشار إلى أن المقصود بـ"تقييد الأميرالية" إحدى طرق القانون البحري، التي يسعى من خلالها مالك السفينة إلى الحد من مسؤوليته حال وقوع حادث كبير.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم، أن أزمة انتظار السفن ستنتهي اليوم السبت 3 أبريل/نيسان.

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: "لم يتبق إلا 61 سفينة ستدخل المجرى الملاحي غدًا، ليتم الانتهاء من أزمة انتظار السفن".

وأردف رئيس هيئة قناة السويس بقوله "منذ اللحظة الأولى لأزمة السفينة الجانحة، تم وضع خطة التعامل بشكل عاجل، حين استئناف الحركة الملاحية".

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، عقب 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.