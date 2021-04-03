إيران ترفض مقترحا أمريكيا برفع العقوبات عنها خطوة بخطوة

رفضت إيران، اليوم السبت، المقترح الذي قدمته واشنطن برفع عقوباتها عنها تدريجيا، وأكدت أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لقناة "برس تي في" الإيرانية "كما أوضحنا مرات عديدة، لا توجد خطة لخطوة مقابل خطوة، والقرار السياسي النهائي لطهران هو رفع جميع العقوبات الأمريكية".

وأضاف خطيب زاده "الشرط الوحيد لوقف إيران تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات والتحقق من ذلك"، مشيرا إلى أنه "ليس لدينا أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين ونتواصل فقط مع أطراف الاتفاق النووي الحاليين".

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران مما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بالتحلل من بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.