الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم السبت، في تغريدة على "تويتر" إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فرنانديز على تويتر: "أجريت اختبار فيروس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية، أشعر بالصداع، وتم تسجيل ارتفاع في درجة حرارة حتى 37.3 درجة".

— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

وأضاف فرنانديز: "على الرغم من أنني انتظر نتائج اختبار PCR، إلا أنني أخضع للعزلة الذاتية، وأتبع توصيات طبيبي الشخصي".

— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

وحث الرئيس الأرجنتيني البالغ من العمر 62 عامًا، المواطنين على مواصلة تنفيذ الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في البلاد، مشيرا إلى أن الوباء لم ينته بعد.

الجدير بالذكر أن فرنانديز كان قد تلقى في منتصف شهر كانون الثاني / يناير الماضي، الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولم ترد أنباء عن تطعيمه بالجرعة الثانية من اللقاح.

ومن جانبهم علق مطورو لقاح "سبوتنيك V" الروسي على إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا مؤكدين أن التطعيم سيحمي من احتمال نشوء أعراض خطيرة عند الإصابة بكوفيد 19.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021

وقال المطورون على "تويتر" : "يؤسفنا سماع ذلك. لقاح سبوتنيك فعال بنسبة 91.6٪ ضد العدوى و 100٪ فعال ضد الحالات الشديدة. إذا تأكدت العدوى وحدثت بالفعل، فإن التطعيم يوفر تعافيًا سريعًا دون حدوث أعراض خطيرة. نتمنى لك الشفاء العاجل!" .

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021

كما أكد المطورون على فعالية اللقاح الروسي بقولهم: "بناء على نتائج تطعيم أكثر من مليون شخص من سكان موسكو، أصيب أقل من 0.1 ٪ بعدوى كوفيد بعد أكثر من أسبوعين من التطعيم الكامل. 76٪ من هذه الحالات تكون خالية من الأعراض أو خفيفة".