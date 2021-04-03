الجيش الإيراني: نرصد تحركات العدو وراء الحدود

قال قائد الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي صباحي فرد، اليوم السبت، إن قواته تراقب "تحركات العدو ما وراء الحدود"، مضيفا أنها بلغت في هذه المرحلة مستوى يمكنها من رصد وكشف وتدمير أي جسم طائر على أي ارتفاع.

وتطرق العميد صباحي فرد، إلى حرب السنوات الثماني (1988-1980) قائلا إن الدفاع الجوي اتخذ إجراءات فاعلة خلال فترة "الدفاع المقدس" ولم تجر أي عملية إلا تحت مظلة الدفاع الجوي ما يشكل مفخرة عظيمة لهذه القوة، حسبما نقلت وكالة الأبناء الإيرانية "إرنا".

وأضاف:

خلال فترة الدفاع المقدس تمركزنا في أكثر من 250 نقطة في جميع أنحاء البلاد، ولم نسمح بضرب المراكز الحيوية مثل القواعد العسكرية والمطارات، وقمنا بإقرار الأمن الجوي بشكل كامل.

وتابع صباحي فرد أن الدفاع الجوي، خاصة في جزيرة خارك، عمل بشكل حافظ فيه على استمرار هذا الشريان الحيوي في بيع ونقل الطاقة ولم يسمح أبدا للعدو بقطع هذا الشريان.

وأكد أن سلاح الدفاع الجوي يتمتع اليوم بالمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويستخدم أحدث التجهيزات والمنظومات الحديثة والمتطورة، وفي الوقت الذي يحرس سماء البلاد فإنه يرصد أيضا تحركات العدو في ما وراء الحدود.