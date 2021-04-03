"تسلا" تتجاوز توقعات المحللين وتنتج 185 ألف سيارة في الربع الأول من2021

تجاوزت شركة "تسلا" توقعات المحللين لها في عدد السيارات التي ستنتجها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيان لشركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، نشره موقع "سي إن بي سي" فقد أعلنت أنها أنتجت أكثر من 180 ألف سيارة خلال الربع الأول من 2021، مؤكدة أنها قامت بتسليم نحو 185 ألف سيارة.

وبحسب "فاكت سيت" فقد كان المحللون يتوقعون أن تقوم "تسلا بتسليم حوالي 168 ألف سيارة خلال هذه الفترة.

ويعد هذا الإنتاج لشركة "تسلا" متجاوزا أيضا لرقمها القياسي الذي أنتجته سابقا في الربع الرابع من عام 2020، والبالغ 180570 عملية تسليم.

وقال البيان:"لقد شجعنا الاستقبال القوي للسيارة موديل (واي) في الصين، ونتقدم سريعا صوب طاقة الإنتاج الكاملة".

وأوضحت الشركة أن "موديل "إس" وموديل "إكس" الجديدين حظيا باستقبال جيد على نحو استثنائي، مع تركيب معدات جديدة واختبارها خلال الربع الأول، ونحن لا نزال في المراحل المبكرة من زيادة الإنتاج".

يشار إلى أن إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، قد خسر في مارس/ آذار الماضي، 6.2 مليار دولار، بسبب تراجع أسهم شركته، بحسب موقع مجلة "فوربس" الأمريكية.

ووفقا لهذه الخسارة فقد تراجعت ثروة ماسك وقتها إلى 150.9 مليار دولار بعد أن فقد سهم "تسلا" 32.25 دولار من قيمته، ووصل إلى 620 دولارا مقابل السهم الواحد، وبذلك يحل ماسك في المركز الثالث بين كبار أثرياء العالم بعد مدير شركة أمازون جيف بيزوس، 175.4 مليار دولار، ومدير مجموعة مويت هنسي لوي فيتون، برنار أرنو، 155.6 مليار دولار.