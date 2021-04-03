إثيوبيا: سنحافظ على فائدة عادلة من سد النهضة وسنواصل المفاوضات

قال نائب رئيس الوزاء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونن إن بلاده ستحافظ على ما وصفه باستفادتها العادلة من سد النهضة، مؤكدا في الوقت ذاته على حل مخاوف دول المصب من خلال "المفاوضات السلمية".

وأضاف ديميكي أن إثيوبيا "تنفذ المشروع بمواردها الخاصة، في أراضيها ذات السيادة، بهدف إفادة مواطنيها من خلال مراعاة مخاوف الدول الأخرى"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي على "الأهمية القصوى" لسد النهضة بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن بلاده تعطي أولوية كبيرة للسد نظرا لأهميته "التاريخية والاقتصادية".

وقال ديميكي إنه تم الانتهاء من 79% من مراحل بناء السد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق، الثلاثاء الماضي، مجموعة من الرسائل النارية بشأن أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى قناة السويس بعد استئناف الملاحة فيها: "حقوق مصر المائية خط أحمر".

وتابع في تصريحات متلفزة، بقوله: "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية"، وأشار الرئيس المصري إلى أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد".

وقال السيسي: "معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب".