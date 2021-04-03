الاتحاد الأوروبي يشيد بإلغاء واشنطن عقوبات فرضتها على مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بإلغاء الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

أمستردام - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيب بوريل، في بيان اليوم، "قرار واشنطن إلغاء العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين بالمحكمة يعد خطوة مهمة كدليل على التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي".

وأكد بوريل على "مواصلة بروكسل دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة أي محاولات تهدف إلى تقويض عملها لتحقيق العدالة".

وأضاف بوريل "تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورًا مهمًا في تحقيق العدالة لضحايا أكثر الجرائم المروعة في العالم، إن حماية حيادية المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها القضائي أمر بالغ الأهمية لفعاليتها وأدائها السليم".

وبالأمس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء العقوبات والقيود المفروضة على تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا كبيرا من المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بأنه يمهد لمرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد رفع العقوبات عنها.

وكانت إدارة ترامب قد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بالتعدي على السيادة الوطنية الأمريكية بموافقتها على التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.