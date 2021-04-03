مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا

قالت الشرطة الأمريكية إن 3 أشخاص قتلوا مساء الجمعة بعد إطلاق نار في ولاية نورث كارولينا، بحسب وسائل إعلام محلية.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت محطة محلية بمنطقة ويلمنتغون تابعة لشبكة "إن بي سي"، عن رئيس الشرطة، دوني ويليامز، أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 4 آخرون".

وتابع أن الحادث وقع بداخل أحد المنازل الذي كانت تقام فيه حفلة، مبينا أن الدافع غير معروف حتى الآن، ولكنه أكد أن الشرطة "لا تستشعر خطرا على العامة في اللحظة الراهنة، ويجري العمل للتعرف على المشتبه بهم".

وكانت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي أعلنت، مساء الجمعة، أن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها، الجمعة، الأمر الذي تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، كما أدى إلى رفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونغرس.

وأكد رئيس شرطة واشنطن، روبرت كونتي، أنه وفقا لبيانات أولية، فإن الحادث الذي وقع اليوم عند إحدى نقاط تفتيش مبنى الكابيتول لا علاقة له بالإرهاب.