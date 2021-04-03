روحاني يحذر من الموجة الرابعة لفيروس كورونا في إيران

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، من الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد في محافظتين إيرانيتين.

وقال روحاني في اجتماع بالمقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا: "لسوء الحظ، بدأت الموجة الرابعة من انتشار المرض في مقاطعتين من البلاد، إذا لم نتبع القواعد، فستنتشر هذه الموجة في المحافظات الأخرى أيضًا".

وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن الإنتاج المشترك للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" قد يبدأ في نيسان / أبريل في إيران.

وقال السفير: "سيبدأ الإنتاج المشترك في أبريل، وتعمل شركتان إيرانيتان الآن على هذه القضية. أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إرسال خلايا لقاح من روسيا إلى إيران.. وفي ابريل سنشهد بدء التشغيل المشترك. إنتاج اللقاح في إيران".

وسجلت إيران لقاح "سبوتنيك V" في نهاية شهر كانون الثاني / يناير الماضي.

وحتى الآن سجلت إيران، قرابة 1.9 مليون حالة إصابة بالفيروس و62569 حالة وفاة.

وفرضت السلطات حظرا على قيادة السيارات ليلا في عشرات المدن والبلدات في محاولة لمنع التجمعات.