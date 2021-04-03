دونيتسك: وفاة طفلة وإصابة امرأة بجروح نتيجة هجوم طائرة مسيرة تابعة لقوات الأمن الأوكرانية

أعلن متحدث باسم القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، للصحفيين، أن طفلة قُتلت وأصيبت امرأة اليوم السبت نتيجة هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الأمن الأوكرانية.

وقال المتحدث: "استخدم مسلحو اللواء 59 من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء تنفيذ ما وكل إليهم... طائرة مسيرة مزودة بعبوة ناسفة".

وأشار إلى أن الهدف من الهجوم كان منطقة سكنية في قرية الكسندروفسكوي.

وأضاف: "في تلك اللحظة، كان هناك مدنيان. ونتيجة للأعمال الإجرامية التي ارتكبها مسلحون أوكرانيون، تُوفيت طفلة من مواليد عام 2016 وأصيبت مواطنة محلية بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلت إلى المستشفى، حيث تلقت المساعدة الطبية اللازمة".