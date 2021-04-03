كييف تعلن اكتمال الاستعدادات لتدريباتها بمشاركة دول الناتو

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الانتهاء من الاستعدادات لمناورات Cossack Mace - 2021 بمشاركة ما لا يقل عن خمس دول أعضاء أخرى في حلف الناتو.

وجاء في منشور على صفحة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على "فيسبوك" اليوم السبت: "تم الانتهاء من المؤتمر الرئيسي حول التخطيط لتمارين القيادة والأركان الأوكرانية البريطانية قوزاق ماس - 2021، والذي سيعقد في غضون بضعة أشهر ... ومن المقرر أن يشارك فيه ممثلون عن خمس دول أعضاء في الناتو على الأقل وأكثر من ألف عسكري".

وتابع المنشور: "استعدادًا للتدريبات، تم وضع سيناريوهات التدريب بين وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والدول المشاركة".

وفي وقت سابق صرح ممثل أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن دونباس، أليكسي أريستوفيتش، بأن هدف مناورات Defender Europe 2021 التي من المقرر أن تجريها أوكرانيا مع حلف الناتو في مايو ويونيو القادمين (وهي أكبر مناورات من نوعها منذ الحرب الباردة) يكمن في التدرب على خوض حرب ضد روسيا، مع التركيز على القرم والبلطيق.