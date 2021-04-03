نجل المستشار الألماني الأسبق يقاضي وزير الصحة بسبب فاتورة

رفع ابن المستشار الألماني الأسبق، الراحل هلموت كول، دعوى قضائية ضد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بسبب فاتورة غير مدفوعة لتوريد الكمامات الطبية.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن صحف محلية أن الدعوى تم رفعها في مدينة بون الألمانية، وأن فاتورة الدعوى تقدر بحوالي 5.5 مليون يورو.

وترجع المشكلة إلى أن إحدى الشركات التابعة لوالتر كول شاركت في ربيع عام 2020 بالمناقصة التي أجرتها وزارة الصحة الألمانية، وتلقت طلبا لتوريد مليون قناع من طراز “FFP2” بسعر 4,5 يورو للقناع الواحد، لكن الوزارة في نهاية الأمر لم تدفع للشركة فاتورة الأقنعة.

وقال والتر كول أن وزارة الصحة التي يترأسها شبان أعلنت بشكل مفاجئ أن الأقنعة لم تكن مقاومة للماء، بالرغم من عدم تحديد هذا الشرط في العقد، وصرح قائلا: "لا أفهم لماذا ينتهك ينس شبان ووزارته الاتفاقات الخاصة، لكن يبدو أن مبدأ ضرورة مراعاة الاتفاق لا يعنيهما".

يذكر أن شروط العقد كانت تقضي بضرورة دفع مبلغه خلال أسبوع واحد بعد توريد الأقنعة، ومن جانبه، صرح ممثل وزارة الصحة الألمانية بهذا الشأن: إننا لا نعلق على تفاصيل المحاكمة المستمرة.

وتدرس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض حظر تجوال مشددا في جميع المناطق التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا وحتى احتمالية فرضه في النهار وليس فقط بالليل.

وبحسب وسائل إعلام محلية من المفترض أن يشمل الإغلاق المدارس ودور الحضانة، مشيرة إلى احتمال موافقة البرلمان على قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية باتخاذ قرار الإغلاق دون الرجوع للولايات.