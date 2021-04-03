إسرائيل تعلن عن موعد تطعيم المراهقين بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عملية تطعيم المراهقين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قد تبدأ في مايو/ آيار المقبل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت، عن مدير العام للوزارة شيفي ليفي إن: "الأطفال الإسرائيليين بين عمر 12 و16 عاما، قد يصبح بإمكانهم الحصول على اللقاح في وقت مبكر من شهر مايو".

وذكرت الصحيفة أن المسؤول الإسرائيلي قال في مقابلة مع قناة " N12"، في عطلة نهاية الأسبوع: "بمجرد موافقة هيئة الغذاء والدواء، سوف نستعد ونستورد اللقاح".

وكانت شركة "فايزر" أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاحها آمن وفعال لتطعيم الأطفال في هذه المرحلة العمرية ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، أن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة حصلوا على جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وبدأت عملية توزيع لقاح فايزر في إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واتسع نطاق المؤهلين للحصول عليه ليشمل جميع المواطنين فوق 16 عاما. ويعتبر الملقحين به في حالة حماية كاملة بعد مرور أسبوع على تلقي الجرعة الثانية.