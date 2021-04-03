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    سان مارينو

    صحيفة أمريكية: دولة أوروبية ستكون أول بلد في العالم يطعم كافة مواطنيه بفضل اللقاح الروسي

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    تقترب دولة سان مارينو من أن تصبح أول دولة في العالم والاولى في أوروبا التي يتم تطعيم جميع سكانها بالكامل.

    ويعود الفضل في ذلك الى روسيا ولقاح "سبوتنيك V" بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

    ففي الوقت الذي كانت فيه سان مارينو خالية من أي لقاح سارعت لطلب"سبوتنيك في" من روسيا التي وافقت بسرعة وأرسلت لها الدفعة الاولى من اللقاح.

    وبحسب الصحيفة كان العاملون في مجال الصحة هم أول من تلقوا الحقن، ومن المتوقع أن تلقح سان مارينو بحلول نهاية شهر مايو كامل سكانها البالغين البالغ عددهم 29 ألف شخص.

    وقال وزير الصحة في سان مارينو روبرتو سياواتا، إن اللقاح الهندي بدا أيضا وكأنه "قفزة في الظلام". لكن "سبوتنيك V" يمكن أن يتباهى ليس فقط بالنشر في المجلة العلمية المرموقة The Lancet ، مما يثبت فعاليته بنسبة 91.6٪ ، ولكن أيضا بسعر منخفض نسبيا، حوالي 10 دولارات للجرعة.

    وقال وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري لصحيفة واشنطن بوست: "لقد اتخذنا للتو الخيار الضروري".

    وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أوغاستينو سيساريني، إن هذا الحل يعمل بشكل واضح، مشيرا إلى حقيقة أنه من بين أكثر من سبعة آلاف شخص تلقوا اللقاح بالفعل، لم يصب أحد بنوع خطير من COVID-19.

    على الرغم من أن البلاد تتلقى الآن أيضا مجموعة صغيرة من لقاح فايزر بموجب اتفاقية مع إيطاليا، إلا أن "سبوتنيك V" لا يزال يمثل 85 ٪ من لقاحات سان مارينو.

    وأصبحت سان مارينو أيضا الدولة الأوروبية الغربية الوحيدة التي تسمح باستخدام اللقاح الروسي.

    وقال بعض السياسيين، ورؤساء بلديات المدن القريبة من سان مارينو، إن إيطاليا أيضا يجب أن تفكر في إمكانية الاعتراف بشكل مستقل باللقاح الروسي.

    هذا وحاول مئات الإيطاليين المذعورين دون جدوى تحديد موعد في عيادات سان مارينو لأخذ اللقاح الروسي، حتى أن البعض حاول وضع أرقام هوية مزيفة لمواطني سان مارينو في نظامها الطبي عبر الإنترنت.

    وقالت دومينيكا سبينيلي، عمدة كوريانو بإيطاليا، على بعد 10 كيلومترات من الجمهورية: "أحيي سان مارينو". "لقد وجدوا الخطة ب ، التي لا تمتلكها أوروبا".

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    الكلمات الدلالية:
    جمهورية سان مارينو, فيروس كورونا, اللقاحات
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