رد فعل البابا فرنسيس عندما تفاجأ بطفل يركض نحوه أثناء احتفاله بـ"الجمعة العظيمة"..فيديو

ترأس البابا فرنسيس، موكب درب الصليب يوم الجمعة العظيمة في ساحة القديس بطرس التي بدت فارغة تقريبا من المؤمنين.

ودعا الحبر الأعظم خلال القداس، كي لا يضل الناس طريقهم في الأزمة وهو يستمع إلى روايات الأطفال المؤثرة عن الحزن والخسارة في موكب غير عادي مضاء بالشعلة.

كما قاد البابا فرنسيس مراسم الآلام في كاتدرائية القديس بطرس.

وتفاجأ بابا الفاتيكان خلال احتفاله بـ"الجمعة العظيمة"، بصبي يركض نحوه، ليتبعه عدد من الصبية فيدور حوار قصير بينهم.