ظريف يكشف ما طلبه من فرنسا في اجتماع فيينا المقبل

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إنه طالب فرنسا بموقف بناء، وعدم الانصياع للعقوبات الأمريكية.

وكتب الوزير على حسابه الرسمي على "تويتر" إنه "في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسية، حثثت فرنسا اليوم على إبداء موقف بناء بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا".

وأضاف: "لقد دعوت فرنسا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والكف عن الالتزام بالعقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة".

وحثت باريس طهران على اتخاذ موقف بناء ووقف خرق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي خلال المحادثات المرتقبة في فيينا حول الاتفاق الموقع في 2015.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية اليوم السبت، رحب الوزير جان إيف لودريان، خلال اتصال بنظيره الإيراني، "بجولة المحادثات الجديدة التي ستعقد الثلاثاء في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وشجع إيران على تبني موقف بنّاء خلال المحادثات المقبلة".

واعتبر لودريان أن "على المحادثات أن تسمح خلال الأسابيع المقبلة بتحديد الخطوات الضرورية للعودة التامة لاحترام الاتفاق النووي"، داعيا إيران إلى "الامتناع عن أي خرق إضافي لتعهداتها النووية بما يؤدي إلى عرقلة دينامية المحادثات".

وأعلنت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستشارك مع الدول الأوروبية وروسيا والصين في اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة المزمع عقده في فيينا الثلاثاء القادم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس،"لا نتوقع حاليًا إجراء مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران كجزء من هذه العملية، لكن الولايات المتحدة تظل منفتحة عليها".