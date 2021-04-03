السفير الإماراتي لدى بكين: إن علاقاتنا بالصين نموذج للتعاون بين دولتين

قال السفير الإماراتي لدى بكين علي عبيد الظاهري، إن العلاقات بين الإمارات والصين أصبحت نموذجا للتعاون العالمي في القرن الـ 21، مشيرا إلى أن المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين جلبت آمالا وإمكانيات جديدة لحقبة ما بعد كورونا.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن لقاءات المسؤولين من البلدين لها أهمية خاصة لفتح فصل جديد للعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.

وتابع: "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تطورت لتشمل المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وعلوم الحياة إضافة إلى تقنيات المعلومات من الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي".

ولفتت الشبكة إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري، غير نفطي، للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مشيرة إلى أن حجم التجارة بين الجانبين تجاوزت 50 مليار دولار أمريكي، بينما تسعى البلدان إلى الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.