200 مسلحون يهاجمون قاعدة عسكرية في نيجيريا

لقى 14 شخصا مصرعهم في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في محافظة النيجر غربي نيجيريا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مصادر محلية نيجيرية أفادت بأن نحو 200 مسلح هاجموا قاعدة في منطقة العلاوة.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود وضابط شرطة واحد، مشيرة إلى أن المهاجمين أحرقوا القاعدة وشنوا هجمات أخرى على مناطق مجاورة نتج عنها مقتل 7 أشخاص واختطاف آخرين.

يشار إلى أن مناطق شمال شرقي نيجيريا تنشط فيها جماعتان متشددتان، هما "بوكو حرام" وفرع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) في غرب أفريقيا.