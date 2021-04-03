كيري: أمريكا تأمل بالتعاون مع الصين لمعالجة هذه المشكلة

أعرب جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، عن أمل بلاده بالتعاون مع الصين في معالجة مشكلة تغير المناخ.

وبحسب "رويترز"، فإن هذه التصريحات أدلى بها، اليوم السبت، المبعوث الأمريكي للصحفيين خلال زيارة العاصمة العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشارك المسؤول الأمريكي في حوار حول المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تستضيفه أبوظبي غدا الأحد.

وذكرت الإمارات أن الحوار سوف يركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية قبل قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في جلاسجو في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال كيري إن الدول سوف تناقش كيفية تقليل الاعتماد على الفحم وكذلك كيفية "رفع الطموحات" بشأن تغير المناخ قبل مؤتمر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف "أعتقد أن الأجيال القادمة تصرخ فينا من أجل الوفاء بما تعهدنا به".

يذكر أن العلاقات شهدت توترا بين الصين والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية بسبب الخلافات حول التجارة ومعاملة الصين لأقلية الإيغور، وكذلك تصرفات الصين في تايوان وهونج كونج.