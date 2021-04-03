مقابل مبلغ زهيد... هاكرز يعرض بيانات 500 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"

قال هاكرز إنه يعرض ورفاقه معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة "فيسبوك"، مقابل أسعار زهيدة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المؤسس المشارك لشركة "هدسون روك" الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت ألون جال، أكد أن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بـ"فيسبوك"، والمنتشرة في دوائر المتسللين منذُ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية "مازربورد" الإلكترونية.

وقال جال إنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم، مشيرا إلى أنه ينبغي لمستخدمي "فيسبوك" الانتباه خلال الأشهر المقبلة من "هجمات الهندسة الاجتماعية"، التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.

وأكد صحفيون أنهم تمكنوا أيضا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وقالت شركة "فيسبوك"، في بيان، إن البيانات "قديمة للغاية" وتتعلق بمشكلة عولجت في شهر أغسطس/آب من عام 2019.