السلطات الإيرانية تضبط اكثر من 18طنا من المخدرات في محافظة بوشهر

أعلن سكرتير مجلس تنسيق مكافحة المخدرات في محافظة بوشهر، تركمان منش، اليوم الأحد عن ضبط أكثر من 18 طنا من المخدرات المختلفة في البر والبحر خلال العام الأخير.

وقال تركمان منش خلال مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية إنه تم ضبط 13 طنا و155 كلغ من المخدرات في هذه المحافظة في البحر.

وتابع منش أن هذه المقادير من المخدرات ضبطت بمشاركة قوات دائرة الاستخبارات العامة وشرطة مكافحة المخدرات، وحرس الحدود، واستخبارات الحرس الثوري.

وقال تركمان منش: كما تم ضبط 45 الاف و161 حبة مهلوسة في هذه المحافظة خلال هذه الفترة.

وأضاف منش قائلا: "في العام الماضي، قبضنا على اعضاء 38 عصابة وشبكة لنقل المخدرات وتم توقيف 3 الاف و 300 شخص على صلة بهذه الجرائم في محافظة بوشهر، وتمت مصادرة أكثر من 230 مركبة، من بينها دراجات نارية وسيارات".

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2020 إلى أن إيران قامت بضبط 90 في المائة من الأفيون و 26 في المائة من الهيروئين و 48 في المائة من المورفين على صعيد العالم.