بلغاريا تفتح صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

بدأ البلغاريون اليوم الأحد التصويت في انتخابات برلمانية ستحدد إن كان بويكو بوريسوف، رئيس الوزراء الذي يحكم منذ فترة طويلة سيفوز بولاية جديدة لمدة أربع سنوات، على الرغم من مخاوف متواصلة بشأن الفساد الذي يعيث في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "رويترز" تشير استطلاعات للرأي إلى أن حزب (مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا) المنتمي ليمين الوسط يحصل مجددا على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان يتراوح بين 28 و 29 في المئة من الأصوات، لكنه لن يحقق أغلبية وقد يواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حاكم مستقر في ظل برلمان أكثر انقساما.

وقد يضعف ذلك من قدرة بلغاريا على الاستفادة بفاعلية من صندوق التعافي الذي أسسه الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (884 مليار دولار) للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد التكتل بعد جائحة فيروس كورونا.

ويحق لأكثر من 6.7 مليون بلغاري لهم التصويت لكن الخبراء يتوقعون أن يكون الإقبال على الاقتراع منخفضا بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19 وبطء طرح اللقاحات للوقاية من المرض.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.