مقتل 109 عناصر من حركة "طالبان" في عمليات للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 109 عناصر من حركة "طالبان" المتشددة في عمليات أمنية للجيش الليلة الماضية في 4 ولايات بالبلاد.

كابول - سبوتنيك. وبحسب بيان للدفاع الأفغانية "نفذت وزارة الدفاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عمليات برية وجوية في منطقتي أرغنداب وزاري بمحافظة قندهار [جنوبي البلاد]، ما أسفر عن مقتل 75 من مقاتلي طالبان، بينهم 5 انتحاريين، وإصابة 12 آخرين".

وأضاف البيان "نفذت قوات الدفاع والأمن، صباح اليوم، عملية ضد عناصر طالبان في ولاية تخار [شمال شرقي البلاد]، قُتل فيها 6 من عناصر طالبان، بينهم قيادي يدعى عبد الله نصيري".

وتابع "كما استهدفت قوات الأمن بدعم من القوات الجوية مناطق بولاية زابل [جنوبي البلاد]، مما أسفر عن مقتل 14 من مقاتلي طالبان وإصابة 5 آخرين".

وأشار إلى أنه في ولاية كونر [شرقي البلاد]، "لقي ما لا يقل عن 14 من مقاتلي طالبان مصرعهم خلال غارة جوية شرق ولاية كونار الليلة الماضية".

وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان، رغم دخول الطرفين في محادثات سلام.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في فبراير/ شباط 2020 بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول والحركة.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، مؤخرا، مؤتمرا حول أفغانستان شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية، وحركة "طالبان"، وشخصيات أفغانية مستقلة؛ بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وباكستان، وكذلك المبعوث القطري الخاص.

ودعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، عقب مباحثات موسكو، الأطراف في أفغانستان إلى بدء مفاوضات فورية، بشأن وقف شامل لإطلاق النار، و"خارطة طريق" للتسوية السياسية.