إيران توجه رسالة أخيرة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، قبل اجتماع فيينا المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

طهران - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم "أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، محادثة هاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب، ناقش خلالها الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي ولا سيما عقد اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا الثلاثاء المقبل".

"الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي إلى احترام التزاماتها في الاتفاق والمشاركة البناءة في اجتماع فيينا القادم".

وأضاف البيان أن ظريف دعا خلال الاتصال

وأكد ظريف لنظيره البريطاني "لن نعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي إلا إذا رفعت العقوبات الأمريكية بشكل كامل ونهائي".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده "ستعمل من أجل نتيجة مثمرة في اجتماع فيينا القادم".

وكانت إيران قد أعلنت أمس السبت، رفضها المقترح الذي قدمته واشنطن برفع عقوباتها عنها تدريجيا، وأكدت أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات.