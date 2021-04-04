50 قتيلا جراء فيضانات مفاجئة في إندونيسيا وتيمور الشرقية... فيديو

لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم بعد أن اجتاحت فيضانات وانهيارات أرضية شرق إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة، اليوم الأحد، وحذرت السلطات من أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر.

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المفاجئة في حدوث دمار وانهيارات في الجزر الممتدة من جزيرة فلوريس في إندونيسيا إلى تيمور الشرقية، وهي دولة صغيرة تقع شرقي الأرخبيل الإندونيسي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

Flash floods in East Flores Indonesia today due to extreme weather, hundreds of casualties. Prayers for those affected 🙏 https://t.co/E9vwnH9UaP pic.twitter.com/gaiaInXIXK — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) April 4, 2021

ونجم عن الفيضانات والانهيارات الأرضية اللاحقة فيضانات تجاوزت السدود، مما أدى إلى غرق آلاف المنازل، وجعلت عمال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى الناجين المحاصرين في أعقاب ذلك.

At least 44 people were killed after flash floods and landslides swept an island in Indonesia's easternmost province on Sunday morning, rescue officials said, adding they expected the toll to rise. https://t.co/vpbqVPTkVR pic.twitter.com/fyZnst1RLy — Eyewitness News (@ewnupdates) April 4, 2021

وقال المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث الإندونيسية راديتيا جاتي للصحفيين: "لقد تأثرت أربع مناطق فرعية و7 قرى. وبعد التحقق من البيانات مع فريقنا في الميدان، وجدنا أن هناك 41 قتيلا. وهناك 27 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين و9 جرحى".

غمر الوحل المنازل والجسور والطرق في بلدية فلوريس الشرقية، حيث كافح رجال الإنقاذ للوصول إلى منطقة نائية تضررت بشدة بسبب الأمطار والأمواج العاتية.

Flash floods in Indonesia's island of Flores has killed at least 20 people and injured around 10 others pic.twitter.com/j5nWFiUVyW — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 4, 2021

فيما قالت السلطات في تيمور الشرقية المجاورة، إن 11 قتلوا في فيضانات في العاصمة ديلي، وحذرت من ارتفاع عدد القتلى والجرحى.

وقال وزير الدولة للحماية المدنية في تيمور، يواكيم خوسيه جوسماو دوس ريس مارتينز، للصحفيين: "ما زلنا نبحث عن المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية".