إثيوبيا: جيشنا يخوض حربا على 8 جبهات ضد أعداء يزرعون "الفتن"

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن جيش بلاده يقاتل "على ثماني جبهات" في بؤر ساخنة، بما في ذلك منطقة تيغراي الشمالية، حيث اعتمد الخصوم تكتيكات "حرب العصابات".

وأشارت تصريحاته، مساء يوم السبت، إلى استمرار القتال العنيف في تيغراي، حيث أعلن آبي النصر قبل أكثر من أربعة أشهر، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال آبي، في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغري، إن "المجلس العسكري الذي قضينا عليه في غضون ثلاثة أسابيع قد حول نفسه الآن إلى قوة حرب عصابات، اختلطت بالمزارعين وبدأت في التحرك من مكان إلى آخر".

وأضاف: "الآن لا نستطيع القضاء عليه في غضون ثلاثة أشهر. إن القضاء على عدو مرئي والقضاء على عدو مختبئ ويعمل من خلال استيعاب نفسه مع الآخرين ليس شيئًا واحدًا. إنه صعب للغاية ومرهق".

أرسل السياسي الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، قوات إلى تيغري، في نوفمبر/ تشرين الثاني، لاعتقال ونزع سلاح قادة الحزب الحاكم الإقليمي، جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقال آبي إن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات التي دبرتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على معسكرات الجيش الاتحادي.

استولت القوات الفيدرالية، مدعومة بقوات من إريتريا ومنطقة أمهرة الإثيوبية، على مدن وبلدات بسرعة. لكن قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري لا يزالون فارين والقتال مستمر.

حذرت مجموعة الأزمات الدولية، يوم الجمعة، من أن الصراع قد يتحول إلى طريق مسدود طويل الأمد. © AP Photo / FARAH ABDI WARSAMEH وكالة: 30 قتيلا على الأقل بهجوم مسلح في إثيوبيا

في الوقت نفسه، يقاتل الجيش الإثيوبي جماعة متمردة في منطقة أوروميا، والتي ألقت الحكومة باللوم عليها في مذابح متعددة بحق المدنيين، من بينها واحدة الأسبوع الماضي، خلفت العشرات من القتلى.

وقال آبي: "في الوقت الحالي، تخوض قوات الدفاع الوطني والقوات الفيدرالية معركة كبيرة على ثماني جبهات في الشمال والغرب ضد أعداء مناهضين للمزارعين والمدنيين ويسببون الفتن بين الإثيوبيين".

في تيغراي، قللت حكومة آبي من أهمية قدرة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي على شن تمرد فعال. وأبلغ المشرعون، الشهر الماضي، أن المقاتلين الموالين للجبهة الشعبية لتحرير تيغري يشبهون الدقيق الذي تشتته الرياح.

فيما قال آبي، يوم السبت، إن القوات الاتحادية "نفذت عمليات واسعة النطاق في الأيام الثلاثة الماضية"، مما ألحق "أضرارا جسيمة بأعداء الشعب"، وتعهد بأن مثل هذه الجهود "ستعزز وتتواصل".

جعلت القيود المفروضة على وصول العاملين في المجال الإنساني والباحثين والصحفيين من الصعب تحديد عدد القتلى بسبب القتال حتى الآن. لكن ظهرت تقارير عديدة عن مذابح وعمليات قتل خارج نطاق القضاء وعنف جنسي.

وواجه آبي ضغوطا متزايدة لضمان انسحاب الجنود الإريتريين من تيغراي، وبعد اعترافه بتواجده بالفعل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية مساء السبت، إن هذه القوات "بدأت في الإجلاء".

بالأمس، دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، الذي يشهد منذ 5 أشهر نزاعا قد يدوم لسنوات بحسب مجموعة الأزمات الدولية.

في الوقت نفسه، وقعت اشتباكات في الأشهر الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات، فيما طالبت الخرطوم أديس أبابا بالانسحاب من الأراضي "السودانية" التي تتمركز فيها ميليشيات تابعة لها منذ سنوات.

ويأتي ذلك كله، في ظل توتر سياسي واسع النطاق، بسبب خلاف مصر والسودان من جانب مع إثيوبيا على الجانب الآخر، حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر على حصتهما من المياه وسلامة أراضيهما. وتصاعدت اللهجة بين مصر وإثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.