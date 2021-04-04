اعتقال أكثر من 100 متظاهر في لندن بسبب مشروع قانون جديد

اعتقلت الشرطة أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات، يوم أمس السبت، في لندن.

وجاء في بيان شرطة سكوتلاند يارد: "تم اعتقال 107 أشخاص خلال احتجاج في وسط لندن يوم السبت 3 أبريل/نيسان. وارتكب أؤلئك الأشخاص مجموعة متنوعة من الجرائم، بما في ذلك انتهاكات قواعد الاحتجاج السلمي وأعمال الشغب العنيفة والاعتداء على ضباط الشرطة وانتهاكات أخرى، وأضاف البيان، تم اعتقال مرأة للاشتباه في حيازتها سلاحا".

‘Kill the Bill’: Londoners march against proposed law that would give police more powers to crack down on public protests https://t.co/tO04KfzLx3 pic.twitter.com/yVuSyMVnBE — RT (@RT_com) April 4, 2021

وأشار سكوتلاند يارد إلى أنه في حين أن الغالبية العظمى من المتظاهرين تصرفوا بشكل صحيح واتبعوا القواعد، رفض بعضهم الاستماع إلى طلبات مسؤولي إنفاذ القانون، ما أدى إلى احتجازهم.

واحتج سكان العاصمة البريطانية وسكان مدن أخرى ضد مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة في فرض القيود على الاحتجاجات.