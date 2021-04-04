حلويات للأطفال السوريين... الجيش الروسي ينقل طرود الطعام شمال شرقي سوريا

قدّم الجيش الروسي من مركز مصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا مساعدات إنسانية يحتاجها السكان المحليون في بلدة الحميرة في محافظة الحسكة السورية.

وبحسب موقع "تي في زفيزدا"، قام الجنود بتسليم الصناديق للأطفال.

وقال مدير المدرسة عبد الرحمن محمد حسن:

"شكراً جزيلاً لروسيا وحكومة فلاديمير بوتين على وجودهما معنا دائمًا. إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا لمواطني سوريا لها تأثير إيجابي للغاية على رفاهية الطلاب والمعلمين المحتاجين، الأمر الذي يعبرون عن امتنانهم العميق لها".

يعيش في قرية الحميرة نحو 500 شخص فقط ، منهم 200 طفل. ووصلت القافلة الإنسانية الروسية إليها لأن الجيش كان يعلم أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى كل شيء تقريبًا. في العديد من العائلات، قُتل الآباء على أيدي الإرهابيين. ولدى الكثير منهم أقارب في صفوف القوات الحكومية.

تمت دعوة الأشخاص من العائلات الكبيرة والأشخاص ذوي الإعاقة والذين فقدوا معيلهم بشكل أساسي لتسليمهم.