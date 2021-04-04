مقتل 3 من الجيش الأفغاني جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول

قتل ثلاثة من عناصر الجيش الأفغاني في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول، حسبما ذكر مصدر في الشرطة، اليوم الأحد.

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في مقر شرطة كابول لـ"سبوتنيك"، إن "ثلاثة من الجيش الأفغاني قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في منطقة بغمان، فيما جرح 12 آخرون".

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية ، اليوم الأحد، عن مقتل 109 عناصر من حركة "طالبان" المتشددة في عمليات أمنية للجيش، الليلة الماضية، في 4 ولايات في البلاد.

وبحسب بيان للدفاع الأفغانية: "نفذت وزارة الدفاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عمليات برية وجوية في منطقتي أرغنداب وزاري في محافظة قندهار [جنوبي البلاد]، ما أسفر عن مقتل 75 من مقاتلي طالبان، بينهم 5 انتحاريين، وإصابة 12 آخرين".

وأضاف البيان: "نفذت قوات الدفاع والأمن، صباح اليوم، عملية ضد عناصر طالبان في ولاية تخار [شمال شرقي البلاد]، قُتل فيها 6 من عناصر طالبان، بينهم قيادي يدعى عبد الله نصيري".