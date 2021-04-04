الحزب الحاكم في بلغاريا يفوز بانتخابات البرلمان وفق نتائج أولية

حقق الحزب الحاكم في بلغاريا الفوز في الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد، بحسب نتائج استطلاعات المقترعين التي نشرها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب النتائج، حقق حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" (غيرب) المحافظ الموالي للاتحاد الأوروبي، بزعامة رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، نسبة 25 في المئة من الأصوات.

وبيّن تقرير التلفزيون الرسمي أن النتائج تضمن لسبعة أحزاب التمثيل في البرلمان . وسيحتاج حزب بوريسوف، إن ثبتت النتائج، للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.

وعقدت الانتخابات النيابية الأخيرة في بلغاريا، في آذار/مارس 2017، وحقق فيها حزب بوريسوف 33.54 في المئة من الأصوات، أعقبه الحزب الاشتراكي بنسبة 27.93 في المئة.

والانتخابات الجارية هي الأولى منذ أكثر من عقد التي يتم إجراؤها بعد قضاء البرلمان ولايته كاملة، والتي تمتد لأربع سنوات.

واتسمت ولاية بوريسوف الأخيرة بسلسلة من الفضائح والأزمات الاقتصادية، تضاءلت على أثرها الثقة في البرلمان وخرجت احتجاجات بالآلاف، مطالبة بانتخابات مبكرة الصيف الماضي، وهو المطلب الذي رفضة بوريسوف بذريعة تفشي وباء كورونا.