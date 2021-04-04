"الأكثر تطورا في العالم"... الجيش الإسرائيلي يعلن الحصول على سلاح جديد

أعلن المتحدث الإقليمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تسلم الجيش، اليوم الأحد، طائرة استخبارية عسكرية من طراز "أورون"، مؤكدا أنها "الأكثر تطورا من نوعها في العالم".

القدس– سبوتنيك. وقال أدرعي في بيان إن "قاعدة نفاتيم الجوية تسلمت اليوم طائرة استخباراتية عسكرية تسمى بـ[أورون]، وتعتبر الأكثر تطورا من نوعها في العالم".

وأشار أدرعي إلى أنه "تم تطوير هذه الطائرة بناء على العبر التي تم استخلاصها من مهام قتالية في السابق. وتم تخطيط الطائرة للتجاوب مع تحديات قد واجهتها القوات خلال نشاطات عسكرية في السابق".

سلاح الجو يتسلم #طائرة_أورون لاغراض استخبارية الأكثر تقدمًا في العالم لتعزز التفوق الجوي والفعالية للقوات الجوية.



تعتمد الطائرة على منصة الطائرات التنفيذية Gulfstream G550 ، والتي تتميز بأداء طيران ممتاز حيث ستتزود بالرادار المتقدم وأنظمة الاستخبارات المتقدمة. pic.twitter.com/HJgCSyL7td — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 4, 2021

​وأضاف أدرعي أن "الطائرة تُمكن جيش الدفاع من الحفاظ على تفوقه الاستخباراتي النوعي من خلال نظام ذكاء اصطناعي"، لافتًا إلى أنه تم "تركيب منظومة رادار متقدمة في الطائرة إلى جانب منظومات استخباراتية أخرى تمكنها من توفير المعطيات والمعلومات عن قوات العدو في كافة الأحوال الجوية والرؤية المختلفة كما أنها تعزز التنسيق بين أذرع الجيش المختلفة في الميدان".

قائد سلاح الجو: جيش الدفاع وسلاح الجو يمتلك إمكانيات جمع معلومات متنوعة، لكن #طائرة_أورون ستساهم في تعزيز تفوقنا وقدراتنا على العمل في الدائرتين الثانية والثالثة، والتنقل بين الجبهات بوتيرة عالية ولمدة زمنية أطول pic.twitter.com/EKUs1oRHOf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 4, 2021

​ونقل المتحدث باسم الجيس الإسرائيلي ما قاله قائد سلاح الجو الإسرائيلي عاميكام نوركين إن "جيش الدفاع وسلاح الجو يمتلك إمكانيات جمع معلومات متنوعة، لكن طائرة أورون ستساهم في تعزيز تفوقنا وقدراتنا على العمل في الدائرتين الثانية والثالثة، والتنقل بين الجبهات بوتيرة عالية ولمدة زمنية أطول".

وأضاف: "تسلم طائرة أورون سيزيد من فعالية سلاح الجو وسيضيف قدرات إضافية تشغيلية واستراتيجية لسلاح الجو، والتي ستضمن مواصلة الحفاظ على تفوقه الجوي في منطقة الشرق الأوسط وحماية أجواء دولة إسرائيل وأمنها".