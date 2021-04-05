كوريا الجنوبية تعتزم تطوير طائرات نقل متعددة الأغراض

أعلنت شركة صناعات الفضاء الكورية المصنعة للطائرات في البلاد، أمس الأحد، أنها تخطط لتطوير طائرات نقل متعددة الأغراض للجيش.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة، ريو كوانغ-سو، أن الشركة توصلت إلى توافق مع الإدارة الكورية لبرنامج شراء الأسلحة الدفاعية، على الحاجة إلى تطوير طائرات نقل متعددة الأغراض لتلبية الطلب المحلي على الطائرات.

وأضاف ريو "هناك حاليا 30 طائرة متعددة الأغراض و70 طائرة نقل يديرها الجيش والقوات البحرية والجوية. ونهدف إلى استبدال الطائرات المستوردة بطائرات مطورة محليا والتقدم إلى الأسواق الخارجية بطائراتنا الخاصة على المدى الطويل".

وتعد كوريا الجنوبية من بين الدول السبع الكبرى المصنعة للطائرات في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والصين واليابان وروسيا والاتحاد الأوروبي.