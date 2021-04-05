أكثر المتاحف شعبية في العالم ينشر كامل مجموعته الفنية على الإنترنت مجانا

ووفقا لما نشرت "سي إن إن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني مؤخرا، أطلق المتحف الفرنسي منصة على الإنترنت تضم جميع الأعمال الفنية للمتحف، التي تتكون من أكثر من 480 ألف قطعة، حسبما أعلن متحف اللوفر يوم الجمعة في بيان صحفي.
سيتمكن عشاق الفن والباحثون على حد سواء الآن من مشاهدة مجموعة اللوفر بأكملها عبر الإنترنت مجانا.
يعرض الموقع أعمالا فنية من مجموعات في أقسام المتحف الثمانية، بدءًا من الفن الإسلامي ومنحوتات عصر النهضة إلى الآثار المصرية واللوحات الفنية لفنانين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف:"أصبح التراث الثقافي المذهل لمتحف اللوفر على بعد نقرة واحدة فقط!". وأوضح: "أنا متأكد من أن هذا المحتوى الرقمي سوف يلهم الناس بشكل أكبر للحضور إلى متحف اللوفر لاكتشاف المجموعات شخصيا".
وقال إنه يمكن للزوار البحث في مجموعات المتحف الضخمة من خلال عمليات بحث بسيطة أو متقدمة، أو إدخالات من قبل إدارة القيم، أو ألبومات ذات طابع خاص.
يحتوي الموقع على خريطة تفاعلية تتيح للناس استكشاف المتحف وكل عمل من أعماله الفنية غرفة تلو الأخرى.
سيتم تحديث الموقع بانتظام من قبل خبراء المتحف حيث تتوسع مجموعة المتحف ببطء، وفقا للبيان.
The Louvre has released an online platform featuring all of the museum's artworks, consisting of more than 480,000 pieces https://t.co/UEKzgtMwTK— CNN (@CNN) April 4, 2021
أغلقت القيود المفروضة بسبب جائحة الفيروس التاجي متحف اللوفر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، تاركة الأعمال الفنية المشهورة عالميا مثل "فينوس دي ميلو" و "ليبرتي تقود الناس" و "الموناليزا" دون حشود المعجبين المعتادة.
وفي الوقت الذي لا يزال المتحف مغلقا أمام الزوار، يخضع متحف اللوفر الآن لتجديدات مخطط لها منذ فترة طويلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)