الشرطة التركية تعتقل 10 ضباط متقاعدين بسبب بيان وصفته الحكومة بـ "استحضارلانقلاب"

اعتقلت السلطات الأمنية التركية، صباح اليوم الإثنين، عشرة ضباط متقاعدين وقعوا على بيان يؤكد من أهمية اتفاقية مونترو التي تهدف لمنع عسكرة البحر الأسود لأمن تركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الشرطة التركية اعتقلت عشرة ضباط متقاعدين واستدعت 4 آخرين للمثول أمام القضاء خلال ثلاثة أيام في إطار التحقيق بشأن البيان.

وقال ابراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة إن "البيان يحمل سمات مؤامرة عسكرية للإطاحة بالحكومة"، مضيفا أن "مجموعة من الجنود المتقاعدين يضعون أنفسهم في وضع مضحك وبائس ببيانهم الذي يردد أصداء زمن الانقلابات".

وفي السياق نفسه، احتوى بيان ضباط الجيش المتقاعدين: أن اتفاقية "مونترو وفرت لتركيا إمكانية الإبقاء على حيادها في الحرب العالمية الثانية. من رأينا أن هناك حاجة لتجنب أي تصريحات أو أفعال قد تتسبب في إثارة النقاش حول هذه الاتفاقية المهمة لبقاء تركيا".

وأثار البيان الذي وقع عليه 104 من كبار ضباط البحرية السابقين رد فعل من مسؤولين رأوا أنه يمثل تحديا مباشرا من الجيش للحكومة المدنية.

وتحكم اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 استخدام سفن الشحن من الدول الموقعة عليها لمضيقي البوسفور والدردنيل.

وتعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم كما تقيد دخول السفن الحربية.

وتخطط تركيا لشق قناة ضخمة تربط البحر الأسود شمالي اسطنبول ببحر مرمرة في الجنوب قال مسؤول تركي إن الاتفاقية لن تشملها.