أكثر من 90 قتيلا في فيضانات بإندونيسيا وتيمور الشرقية... فيديو

ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي سيروجا في سلسلة من الجزر بجنوب شرق إندونيسيا وتيمور الشرقية إلى أكثر من 90 قتيلا.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الفيضانات خلفت أكثر من 90 قتيلا وعشرات المفقودين.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات سدود وخزانات مياه اجتاحت آلاف المنازل، مبرزة عبر مقطع فيديو حجم الدمار الذي خلفته الكارثة.

📹 أكثر من 90 قتيلاً وعشرات المفقودين في فيضانات في #إندونيسيا وتيمور الشرقية #فرانس_برس pic.twitter.com/5nqqkiZE1a — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 5, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا إن 55 شخصا لقوا حتفهم كما فقد 40 آخرون في إقليم إيست نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر بعد أن أدى الاعصار إلى فيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية وسط هطول أمطار غزيرة منذ مطلع الأسبوع، على ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت وكالة إدارة الكوارث أنه تم إجلاء أكثر من 400 شخص كما تأثر آلاف بالطقس السيء.

وفي تيمور الشرقية لقي 21 شخصا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات وسقوط أشجار.

وقال إسماعيل دا كوستا بابو مدير الحماية المدنية للصحفيين "وفقا للبيانات الأولية ..فان إجمالي الخسائر في الأرواح 21 ".

وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص إلى ملاجئ في العاصمة ديلي. وسقط القتلى بسبب انهيارات أرضية وفيضانات وسقوط أشجار.

وكانت آخر حصيلة للقتلى في إندونسيا وتيمور الشرقية 75 شخصا، قبل أن تعلن "فرانس برس" عن ارتفاعها إلى أكثر من 90 قتيلا.