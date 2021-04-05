وكالة: إيران تعتقل جاسوسا إسرائيليا ومجموعة عملاء يعملون لصالح دول غربية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس آخرين، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي إيران.

وقالت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، إن "المخابرات الإيرانية اعتقلت جاسوسا إسرائيليا وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي إيران".

ونقلت الوكالة عن مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، أنه "تم اعتقال جاسوس يعمل لصالح استخبارات الكيان الإسرائيلي وجواسيس آخرين يعملون لصالح مخابرات غربية في محافظة أذربيجان الشرقية غربي إيران".

وكانت إسرائيل بدأت، في يونيو/ حزيران الماضي، في عرض مسلسل تلفزيوني ينقل المشاهدين مباشرة إلى قلب عدوها اللدود إيران.

ويحكي المسلسل الذي يحمل اسم "طهران" قصة تامار رابينان، وهي عميلة شابة في الموساد الإسرائيلي يسند إليها مهمة اختراق وتعطيل مفاعل نووي إيراني حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من شن غارة جوية، لكن عندما تسير المهمة بشكل خاطئ، تصبح العميلة شاردة، وتقع في حب ناشط محلي مؤيد للديمقراطية ويعيد اكتشاف جذورها الإيرانية في مدينة ولادتها، بحسب "تايمز أوف إسرائيل.

وبينما لم يذكر المسؤولون الإيرانيون المسلسل التلفزيوني بعد، فإن "كيهان إنترناشونال"، وهي صحيفة إيرانية وصفت المسلسل بأنه "إنتاج مناهض لإيران"، كما اتهمته في شهر أبريل/ نيسان، بأنه يكشف عن طبيعة النشطاء الذين يستهدفون إيران ويؤيدون وجهة نظر الغرب.

ويعتقد القادة الإسرائيليون أن إيران تحاول تطوير قدرات أسلحتها النووية، وألمحوا بشكل متكرر إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت العقوبات الدولية في وقف البرنامج النووي الإيراني المشتبه فيه.