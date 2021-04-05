مدينة يابانية تطالب بإلغاء المراسم التاريخية للاحتفال بانطلاق الألعاب الأولمبية

أعلن المتحدث باسم منظمي أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الاثنين، أن السلطات في أوساكا طلبت رسميا إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في مناطق المدينة الواقعة غربي اليابان.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن تصل مسيرة الشعلة الأولمبية إلى أوساكا بحلول منتصف أبريل/نيسان الجاري، بينما يعتبر كثيرون هذه المسيرة بمثابة أول اختبار كبير لقدرة المنظمين على تنظيم حدث كبير في ظل القيود المطبقة لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية إنها "تريد التوصل سريعا لقرار بهذا الشأن، بينما قال متحدث باسم الدورة إن القائمين على التنظيم يبحثون الوضع أملا في التوصل إلى قرار قريبا".

ويشارك في حمل الشعلة 10 آلاف شخص عبر جميع مقاطعات اليابان (47 مقاطعة).

وتواجه أوساكا زيادة في عدد حالات الإصابة بالعدوى ومن ثم طلب حاكم المقاطعة إلغاء مسيرة الشعلة في المدينة.