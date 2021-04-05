المخابرات البريطانية ترفع علم المتحولين جنسيا على مقرها تكريما لهم

رفعت وكالة الاستخبارات البريطانية MI6 علم المتحولين جنسيا على مقرها الرئيسي في العاصمة لندن، تكريما تكريما لهؤلاء الأشخاص في البلاد والعالم.

ونشر رئيس وكالة الاستخبارات البريطانية، ريتشارد مور، صورة على صفحته الشخصية على "تويتر" تظهر العلم الملون للمتحولين جنسيا أمام واجهة المبنى.

Delighted to fly the Trans Flag at VX on #TransDayOfVisibility. We're proud of our trans & non-binary colleagues & committed to providing an inclusive and supportive workplace where you can be your true self. Diversity makes us more effective; inclusion makes us stronger. pic.twitter.com/hajYUGwMM3 — Richard Moore (@ChiefMI6) March 31, 2021

وأشار مور في تغريدته إلى أن هؤلاء الأشخاص بعضهم موظفين ساعدوا المنظمة وعززوا من خدمتها السرية على مر السنوات قائلا "نحن فخورون بزملائنا من المتحولين جنسيًا، ونلتزم بتوفير الشمولية في مساحة العمل حيث يمكنك أن تكون على طبيعتك. التنوع يجعلنا أكثر فاعلية والشمولية تجعلنا أقوى".