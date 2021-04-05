وكالة: رئيس وزراء كوريا الجنوبية يستعد للاستقالة من منصبه

قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونغ سي كيون، قد يتنحى عن منصبه عندما يعود من زيارة للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

موسكو- سبوتنيك. تشونغ، هو ثاني رئيس وزراء في عهد الرئيس مون جاي إن، وهو المرشح المحتمل للترشح للرئاسة في عام 2022.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، عن المصدر، قوله:

"تشونغ اتخذ قراره بتقديم استقالته إلى الرئيس مون جاي إن، الأسبوع المقبل، عندما يعود من زيارة للشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء، من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة إلى إيران لبحث قضية السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة، وبعدها قد يقدم استقالته.

وأضاف المصدر أن الخلفاء المحتملين لمنصب رئيس الوزراء هم وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، ووزير الصحة السابق لي تاي بوك.