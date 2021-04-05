وزير السياحة السوري: نأمل تعزيز علاقات التعاون مع روسيا في المجال السياحي

بحث وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني مع نائبة محافظ مدينة سيفاستوبول الروسية ورئيس حكومة المدينة ورئيس التنمية الاقتصادية، علاقات التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين.

دمشق - سبوتنيك. وقال الوزير مارتيني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "زيارة الوفد الروسي إلى سوريا اقتصادية متعددة الجوانب، تناول جانب منها التعاون مع وزارة السياحة وقد تم مناقشة برامج التعاون المشتركة في المجال السياحي والسياحة الثقافية".

وأضاف: "تم دعوة رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا وشرحنا لهم عن الشركات الروسية التي تستثمر حاليا في سوريا وأيضا تم دعوة محافظ المدينة ووفد الأصدقاء الروس إلى ملتقى الاستثمار السياحي الذي ينعقد منتصف العام الجاري والذي تم تأجيله نتيجة [تفشي فيروس] كورونا".

وتابع وزير السياحة السوري: "لدينا أكثر من 40 موقعا يجري إعدادها لجهات من القطاع العام والمنظمات والنقابات ومشاريع مخصصة للسياحة الشعبية قريبا بشروط خاصة تكون مخصصة للسياحة الداخلية وتعتمد على مستثمرين محليين. وهناك مشاريع للقطاع الخاص سيتم طرحها خلال الملتقى القادم".

وقال الوزير مارتيني: "توجد 3 شركات تستثمر في المجال السياحي في طرطوس واللاذقية [على ساحل البحر المتوسط]، بمئات الغرف الفندقية وهناك شركات قادمة على الطريق".

وأضاف: "بعد التصدي لوباء كورونا نأمل بزيادة العلاقات السياحية بشقيها الثقافي والديني".

واستطرد وزير السياحة السوري، قائلا: "لدينا علاقات مميزة مع المركز الثقافي الروسي، ونستضيف عددا من الفرق الروسية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ونحضر حاليا لنشاط ثقافي سياحي بعد مرحلة التصدي للوباء وسنقيم الأيام السياحية السورية في موسكو، ولدينا مشاركات منذ أكثر من عام بمؤتمر المدن التاريخية المنعقد في قازان [بجمهورية تتارستان]، بالإضافة إلى السياحة الدينية المسيحية والإسلامية".

وأضاف: "نأمل أن يزوروا المقاصد السياحية المتعددة في سوريا مثل معلولا وصيدنايا ودمشق القديمة وحلب والقلاع وغير ذلك".