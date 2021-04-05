تركيا: جيشنا مستمر بحماية مصالحنا في سوريا والعراق وليبيا والمتوسط

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، أن جيش بلاده مستمر بحماية مصالحها في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم، تصريحات أدلى بها أكار خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ماضية في حماية حقوقها ومصالحها في داخل البلاد وخارجها في العديد من المناطق الجغرافية مثل سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​ومناطق أخرى.

واعتبر أكار أن الجيش التركي يقدم "تضحية كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وعلق الوزير التركي على بيان الضباط المتقاعدين، بشأن اتفاقية "مونترو"، وقال: "نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا".

واعتقلت السلطات الأمنية التركية، صباح اليوم الاثنين، عشرة ضباط متقاعدين وقعوا بيانا يؤكد أهمية اتفاقية مونترو التي تهدف لمنع عسكرة البحر الأسود لأمن تركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الشرطة التركية استدعت 4 آخرين للمثول أمام القضاء خلال ثلاثة أيام في إطار التحقيق بشأن البيان.