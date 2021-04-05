تركيا... اعتقال 22 امرأة بتهمة الإرهاب

أعلنت رئيسة جمعية "روزا" لحقوق المرأة التركية، عدالت كايا، اعتقال 22 امرأة وتفتيش مقر الجمعية من قبل قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت كايا إن قوات الأمن التركية اعتقلت 22 امرأة في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وأوضحت أن "السلطات التركية استهدفت الجمعية في الماضي، بزعم علاقتها بالإرهاب، من بين أمور أخرى. ولم يتضح بعد سبب اعتقال النساء".

ولفتت كايا إلى أن روزا "تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف".

أعلنت تركيا، في 20 من مارس/ آذار الماضي، انسحابها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

يشار إلى أن تركيا كانت أول دولة "صدقت" هذه الاتفاقية التي أبرمت في عام 2011، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيد في عام 2014.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وجها دعوات لتركيا إلى العدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.