صحيفة: نتنياهو الأقرب من تفويض تشكيل الحكومة

وعزت الصحيفة ذلك إلى حصول نتنياهو على دعم أكثر لتشكيل الحكومة، مقارنة بيائير لابيد زعيم حزب يش عتيد.

وأوضحت أن هذا الدعم جاء خلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع أحزاب الكنيست الجديد.

وخلال مشاورات الرئيس الإسرائيلي مع 13 حزبا في الكنيست الجديد الذي سيؤدي القسم غدا الثلاثاء، رشح نحو 52 عضوا من 4 أحزاب نتنياهو، بينما رشح 45 عضوا من 4 أحزاب يائير لابيد.

وقالت الصحيفة إن هذا الدعم من المرجح أن يدفع الرئيس الإسرائيلي إلى منح التفويض الأول لتشكيل الحكومة إلى نتنياهو بحلول الموعد النهائي المقرر يوم الأربعاء المقبل.

وافتتح ريفلين المشاورات، صباح اليوم الاثنين، بالقول إن "الاعتبار المركزي الذي سيوجهني هو إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على عضو الكنيست الذي لديه أعلى الاحتمالات لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست".

ومن المقرر أن يعلن ريفلين لغاية مساء يوم الأربعاء، عن عضو الكنيست الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، إلا إذا قرر تمديد فترة المشاورات في محاولة لتخطي أزمة تشكيل الحكومة، أو من الممكن وبحسب القانون أن يعلن عدم قدرة أحد على تشكيل الحكومة، وإعطاء الكنيست مهلة 21 يومًا لتشكيلها، وفي حال لم يحصل أحد النواب على أغلبية برلمانية من 61 عضوا، فعندئذ يعلن عن حل الكنيست، وتتوجه إسرائيل لإجراء انتخابات هي الخامسة في غضون عامين.