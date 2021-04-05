القضاء الأمريكي يرفض دعوى تتهم الصحة العالمية بالإهمال الجسيم

رفضت قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، دعوى قضائية رفعها سكان مقاطعة في إحدى ضواحي مدينة نيويورك، اتهموا منظمة الصحة العالمية بالإهمال الجسيم في الاستجابة لوباء فيروس كورونا.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثي سيبل، إن منظمة الصحة العالمية محصنة بموجب دستورها لعام 1948، وقانون حصانات المنظمات الدولية، من الدعوى الجماعية المقترحة من قبل المدعين السبعة في مقاطعة ويستتشستر، حسبما نقلت "رويترز".

وطالب المدعون، بما في ذلك طبيب من نيو روشيل و6 من سكان ماونت فيرنون الذين أصيبوا بكورونا، بتعويضات للبالغين في المقاطعة، سبب التقليل المزعوم لمنظمة الصحة العالمية من خطورة الفيروس التاجي في وقت مبكر من تفشي المرض، والفشل في الإعلان بسرعة عن جائحة وتنسيق استجابة عالمية.

لكن القاضية قالت إن:

استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء، تضمنت أحكاما سياسية في حدود تقديرها، ورفضت الحجج القائلة بأن إهمالها المزعوم يلغي حصانتها.

وأضافت سيبل أن الشكوى "تقدم فقط التأكيد العام والغامض على أن منظمة الصحة العالمية فشلت في توفير القيادة الفعالة وتنفيذ وظائفها العالمية الأساسية بموجب اللوائح الصحية الدولية".

جادل المدعون أيضا بأن الوباء "كان من الممكن منعه على الأرجح" لو لم تكن منظمة الصحة العالمية "متواطئة في انتشار وتطبيع" الدعاية الحكومية الصينية بعد اكتشاف حالات مبكرة في مدينة ووهان الصينية.