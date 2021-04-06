كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب كوفيد-19

أعنلت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، أنها "لن تشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا".

وأعلنت الوزارة بموقعها "جوسون سبورتس" على الإنترنت أنها "اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس/آذار وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة، بحسب وكالة "يونهاب".

وقالت وزارة الرياضة "قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا".

North Korea says it won't join Tokyo Olympics due to COVID-19 concerns https://t.co/vmHiP62e6D pic.twitter.com/DgLWj5ToC7 — Reuters (@Reuters) April 6, 2021

وأضافت الوزارة، أن "الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة، وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة"،وفقا لرويترز.