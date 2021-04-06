تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

القدس -سبوتنيك. وأعطي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، بنيامين نتنياهو مهلة 28 يوما لإتمام المشاورات حول الحكومة.

ويأتي تكليف الرئيس الإسرائيلي لزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد سلسلة مشاورات أجراها ريفلين يوم أمس مع كافة الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وقال ريفلين في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئيس الدولة في القدس الغربية إنه اتخذ قراره بتكليف نتنياهو على الرغم من عدم وجود فرصة قوية لأي من المرشحين الذين أوصى أعضاء الكنيست بهم للنجاح بهذه المهمة.

وأضاف "أتوقع أنه لم يحصل أي منهم على تأييد الأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنح حكومته الثقة في الكنيست"، مشددا "نتنياهو حصل على أكبر عدد من المؤيدين بالمقارنة مع باقي المرشحين".

وبموجب هذا التكليف فإن أمام نتنياهو مهلة من 28 يوما لإتمام المهمة، وقد يحصل على مهلة إضافية من 14 يوما بحسب القانون، وفي حال فشل بهذه المهمة، سيضطر نتنياهو إلى إعادة التكليف إلى الرئيس ريفلين لتكليف عضو آخر أو إعادته إلى الكنيست، الذي قد يضطر عندها إلى حل نفسه وتحديد انتخابات جديدة ستكون الخامسة في غضون عامين.