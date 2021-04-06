إيران تعلن بدء اختبارات أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل التاسع "آي أر 9"

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، عن "مباشرة طهران مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة من طراز "آي أر 9"، لافتا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيشهد قريبا افتتاح 12 مشروعا في مختلف مجالات الطاقة الذرية.

طهران- سبوتنيك . وقال كمالوندي، في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الرسمي: "بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي جديدة متطورة من نوع "آي أر 9"، لافتا إلى أن "هذه الأجهزة صنعت داخل البلاد وفق المعايير المعتمدة عالميا".

ولفت إلى أن "أحد التطورات التي تم إحرازها في مجال التخصيب هو بدء الاختبار الميكانيكي لجهاز الطرد المركزي IR-9، الذي يحتوي على 50 شفرة"، مؤكدا أن هذه الآلة تعد واحدة من أهم أجهزة الطرد المركزي المصنعة في إيران، والتي تصنع وتعمل بأساليب قياسية جديدة".

ومن المقرر أن تعقد إيران في فيينا، اليوم الثلاثاء، محادثات مع الشركاء الأوروبيين والروس والصينيين، لمناقشة ما يتعين على الولايات المتحدة وإيران القيام به، لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي.

وكررت طهران رفضها المقترح الذي قدمته واشنطن برفع العقوبات عنها تدريجيا، مؤكدة أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات، فيما وصف الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اجتماع اليوم بالقول "لسنا متفائلين ولا متشائمين بنتائج اجتماع فيينا اليوم لكننا واثقون بأننا نمضي في الطريق الصحيح في هذا الشأن".

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بالتحلل من بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لن يعود للاتفاق، إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة إلى الاتفاق، وبدون شروط مسبقة، ومن دون تفاوض جديد، أو إشراك أطراف جديدة في الاتفاق.