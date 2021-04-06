إثيوبيا تستنكر بيان مجموعة السبع بشأن الوضع في تيغراي

أعربت إثيوبيا عن استنكارها البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الوضع في ولاية تيغراي.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته الوكالة الرسمية إن بيان مجموعة السبع فشل في توضيح الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة إثيوبيا لتلبية الاحتياجات الملحة في تيغراي بشكل كامل.

وأضاف البيان أن حكومة إثيوبيا واصلت تكثيف جهودها لمعالجة الوضع في إقليم تيغراي، وأحرزت تقدما هائلا منذ أن وصلت تدابير إنفاذ القانون إلى خاتمة ناجحة.

وتابع: "البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع فشل في التقاط بعض الخطوات المهمة المتخذة لضمان تلبية الاحتياجات الملحة للمنطقة في عملية المعالجة الكاملة في جميع الجبهات. وقد تم الآن السماح بالوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وسائل الإعلام الدولية، كما تم السماح بإجراء تحقيق مشترك في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل خبراء حقوق الإنسان الدوليين وسيبدأ قريبًا".

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، الذي يشهد منذ 5 أشهر نزاعا قد يدوم لسنوات بحسب مجموعة الأزمات الدولية.

نفت أديس أبابا طويلا وجود قوات إريترية في تيغراي، رغم تأكيدات سكان ومنظمات ودبلوماسيين ومسؤولين محليين، قبل أن يقر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بوجودها ويصرح أمام البرلمان بوجوب انسحابها من المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".